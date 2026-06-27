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Isparta’da 8 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Isparta’da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.Isparta Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, aranan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışmalar, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütüldü.

Isparta’da 8 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Isparta’da uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Isparta Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, aranan hükümlünün yakalanmasına yönelik çalışmalar, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütüldü. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ’uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti’ suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Isparta
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