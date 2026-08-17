HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Isparta’da iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Isparta’nın Şarkikarağaç ilçesinde iki aracın kavşakta çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Kaza, saat 12.02 sıralarında 101 Çevreyolu Caddesi’ndeki kavşakta meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Hasan Ali Ü’nün (61) kullandığı araç ile Beyşehir istikametinden Isparta yönüne seyir halindeyken kavşakta dönüş yaptığı sırada Kazım Ç’nin (32) kullandığı, araçla çarpıştı.

Isparta’da iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Isparta’nın Şarkikarağaç ilçesinde iki aracın kavşakta çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.02 sıralarında 101 Çevreyolu Caddesi’ndeki kavşakta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Hasan Ali Ü’nün (61) kullandığı araç ile Beyşehir istikametinden Isparta yönüne seyir halindeyken kavşakta dönüş yaptığı sırada Kazım Ç’nin (32) kullandığı, araçla çarpıştı.
Kazada, her iki aracın sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Yeşim K. (28), Zeliha M. (42) ve Kevser Y. (41) yaralandı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Isparta’da iki araç çarpıştı: 5 yaralı 1

Isparta’da iki araç çarpıştı: 5 yaralı 2

Isparta’da iki araç çarpıştı: 5 yaralı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Orman yangınlarına karşı denetimler sürüyorOrman yangınlarına karşı denetimler sürüyor
Ezine’de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyorEzine’de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Anahtar Kelimeler:
Isparta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Belediye Başkanı Çoruhlu: "Sarık işimi yapmama engel değil"

Belediye Başkanı Çoruhlu: "Sarık işimi yapmama engel değil"

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelir sorusuna yanıtı gündem oldu

İfadesi ortaya çıktı! Aylık gelir sorusuna yanıtı gündem oldu

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Eyüpspor'u Cerny'nin golüyle devirdi

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Eyüpspor'u Cerny'nin golüyle devirdi

"Konuşamıyor" demişti! Efsane oyuncunun son hali yürek burktu

"Konuşamıyor" demişti! Efsane oyuncunun son hali yürek burktu

Dondurma devi iflas koruma istedi: Ambalaj başını yaktı

Dondurma devi iflas koruma istedi: Ambalaj başını yaktı

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

Maaş zammı için hesap değişti: Emekli ve memura yeni rakamlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.