Isparta’da iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Isparta’nın Şarkikarağaç ilçesinde iki aracın kavşakta çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.02 sıralarında 101 Çevreyolu Caddesi’ndeki kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hasan Ali Ü’nün (61) kullandığı araç ile Beyşehir istikametinden Isparta yönüne seyir halindeyken kavşakta dönüş yaptığı sırada Kazım Ç’nin (32) kullandığı, araçla çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Yeşim K. (28), Zeliha M. (42) ve Kevser Y. (41) yaralandı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.