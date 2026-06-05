Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Isparta-Konya Karayolu üzerindeki Sorkuncak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K. yönetimindeki otomobil ile Z.H. idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan kişiler yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan Turan Taşyaran (69) isimli kadın şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücüler T.K. ve Z.H.’nun yanı sıra araçta yolcu olarak bulunan E.K. ve S.K. ile diğer araçta yolcu konumundaki M.T. de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Eğirdir Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır