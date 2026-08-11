Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 13.20 sıralarında Müderris Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki otomobil, bulvar üzerinde kontrolsüz şekilde U dönüşü yaptığı sırada aynı yönde Yeni Sanayi istikametine seyreden M.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü, ambulanslarla Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, otomobilin ön kısmında büyük çapta hasar meydana geldiği görüldü.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak bulvarda kontrollü geçiş sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır