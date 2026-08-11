HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 13.20 sıralarında Müderris Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B. idaresindeki otomobil, bulvar üzerinde kontrolsüz şekilde U dönüşü yaptığı sırada aynı yönde Yeni Sanayi istikametine seyreden M.Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü, ambulanslarla Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, otomobilin ön kısmında büyük çapta hasar meydana geldiği görüldü.
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak bulvarda kontrollü geçiş sağladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı 1

Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı 2

Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı 3

Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı 4

Isparta’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
28 yıl kesinleşmiş cezası olan firari polisten kaçamadı28 yıl kesinleşmiş cezası olan firari polisten kaçamadı
Uşak’ta yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan muavin hayatını kaybettiUşak’ta yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı kazada ağır yaralanan muavin hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu!

Çerçeve Yasa oylamasına katılmayan AK Partili vekiller belli oldu!

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Ederson'un yerine dünya yıldızı

Fenerbahçe'den yılın hamlesi! Ederson'un yerine dünya yıldızı

Güzel oyuncu ünlü fizik profesörüyle evleniyor

Güzel oyuncu ünlü fizik profesörüyle evleniyor

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin

Akaryakıta büyük zam göründü: Hem benzin hem motorin

SGK'dan çağrı geldi: Kaçırmayın! Borç yapılandırmada son tarih...

SGK'dan çağrı geldi: Kaçırmayın! Borç yapılandırmada son tarih...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.