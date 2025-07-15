Isparta’da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesi Isparta-Konya Karayolu üzerindeki 101. Çevreyolu Caddesi Muraybağı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Ç. idaresindeki otomobil ile Şakir P. yönetimindeki hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü Ali Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Pembe Ş. (39) ve diğer aracın sürücüsü Şakir P. yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır