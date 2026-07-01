HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Isparta’da kontrolden çıkan tır devrildi

Isparta’nın Keçiborlu ilçesinde tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildiği kazada tır sürücüsü yaralanırken kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Isparta’da kontrolden çıkan tır devrildi

Kaza, sabah saatlerinde Isparta - Afyonkarahisar kara yolu Keçiborlu Otobüs Terminali önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D. idaresindeki 34 GYS 996 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ilk olarak refüjde bulunan direğe çarptı. Ardından devrilen tırda bulunan sürücüsü Mehmet D. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tırın, direğe çarpması ve devrilmesi yer alırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Isparta’da kontrolden çıkan tır devrildi 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fiyatı 7203 TL'ye düştü! Bosch Vidalama Makinesi'nde dev fırsatFiyatı 7203 TL'ye düştü! Bosch Vidalama Makinesi'nde dev fırsat
Definecilerin kazdığı çukura düşen boğa kurtarıldıDefinecilerin kazdığı çukura düşen boğa kurtarıldı

Anahtar Kelimeler:
Isparta kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Otoyol ve köprü ücretlerine zam: İşte yeni fiyatlar

Rusya duyurdu! Türkiye'ye gönderiyorlar

Rusya duyurdu! Türkiye'ye gönderiyorlar

Fransa'da Mbappe'den gövde gösterisi! İsveç'i 3 golle geçti

Fransa'da Mbappe'den gövde gösterisi! İsveç'i 3 golle geçti

Tatile çıktı! Sere serpe uzanıp poz verdi

Tatile çıktı! Sere serpe uzanıp poz verdi

Boyner'den ekonomi yönetimine eleştiri: 'Hep aynı üç silah'

Boyner'den ekonomi yönetimine eleştiri: 'Hep aynı üç silah'

Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımı

Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.