Isparta’da kontrolden çıkan tır devrildi

Kaza, sabah saatlerinde Isparta - Afyonkarahisar kara yolu Keçiborlu Otobüs Terminali önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet D. idaresindeki 34 GYS 996 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ilk olarak refüjde bulunan direğe çarptı. Ardından devrilen tırda bulunan sürücüsü Mehmet D. yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tırın, direğe çarpması ve devrilmesi yer alırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır