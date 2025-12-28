HABER

Isparta’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Isparta’nın Yalvaç ilçesi Kaşyukarı Mahallesi Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.G.Ö. idaresindeki 32 AAH 478 plakalı Fiat marka otomobil, cadde üzerinde seyir halinde olan H.D. yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

