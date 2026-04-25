Isparta’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 14.40 sıralarında Pazar Yukarı Mahallesi Gazipaşa Caddesi Prof. Dr. Türkan Atayalvaç Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.G. (80) idaresindeki 32 YK 427 plakalı Fiat marka otomobil ile E.K. yönetimindeki 32 AEB 404 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü E.K. ile arkasında yolcu olarak bulunan R.D. yola savrularak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.



