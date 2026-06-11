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İran açıkladı: ‘Kuveyt ve Bahreyn’deki hedefleri vurduk’

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt’teki Ali Salem ve Ahmed el-Ceber Hava Üsleri ile Bahreyn’deki Şeyh İsa Hava Üssü’ndeki ABD ordusuna ait 18 hedefe saldırı düzenlendiğini açıkladı.

İran açıkladı: ‘Kuveyt ve Bahreyn’deki hedefleri vurduk’
Şevket Taner Şahin

İran’dan ABD’nin son saldırılarına misilleme geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO) yapılan açıklamada, Kuveyt’teki Ali Salem ve Ahmed el-Ceber Hava Üsleri ile Bahreyn’deki Şeyh İsa Hava Üssü’ndeki ABD ordusuna ait 18 hedefe saldırı düzenlendiği bildirildi.

Saldırıların ABD’nin DMO’ya ait üs ve karakollar ile Bender Abbas Havaalanı bölgesini hedef alan son saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirildiği vurgulandı. Ayrıca, İran ordusunun Bahreyn’deki ABD 5. Filosu’na ait Patriot hava savunma sistemlerinin radar tesislerini insansız hava aracı (İHA) saldırıları ile hedef aldığı aktarıldı.

ABD, İRAN’A YENİ SALDIRILAR DÜZENLEMİŞTİ

ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) günün erken saatlerinde yapılan açıklamada, İran’a ülkenin askeri gözlem, iletişim ve hava savunma altyapısını hedef alan yeni saldırılar düzenlendiği belirtilerek, "Bu saldırılar İran'ın haksız ve süregelen saldırganlığına bir yanıt niteliğindedir. ABD güçleri teyakkuzda olmaya devam etmektedir" denilmişti.

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Kuveyt Bahreyn İran abd saldırı
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