Isparta’da uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

Isparta’da düzenlenen operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirdi, 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik 4 Kasım günü gerçekleştirilen operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirdi. Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 66 adet sentetik ecza, 48 adet kâğıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2,16 gram metamfetamin, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 5 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", 1 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Isparta
