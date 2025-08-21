HABER

İspir'de heyelan korkusu! 70 daire boşaltıldı... Sismik inceleme başlatıldı

Erzurum’un İspir ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle yolda derin çatlaklar oluştu. Korkutan gelişmenin ardından bölgedeki 7 apartmanda 70 daire tahliye edildi. Bölgede çalışmalara başlayan AFAD, sismik inceleme başlattı. Yapılan açıklamada, "Tedbir amaçlı vatandaşları geçici bir süre akrabalarının yanına ya da pansiyonlara taşıdık" denildi.

Melih Kadir Yılmaz

İspir’de geçen yıllarda da heyelan yaşanan Yukarı Mahallesi’nde dün yine zeminde hareketlenme yaşandı. Yolda derin çatlakların oluştuğu bölgedeki 7 apartmandaki 70 daire tahliye edildi.

BÖLGEDE SİSMİK İNCELEME BAŞLATILDI

Vatandaşlar yakınlarının yanına ya da pansiyonlara yerleştirildi. AFAD Erzurum İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede sismik inceleme başlattı.

"TEDBİR AMAÇLI VATANDAŞLARI GEÇİCİ BİR SÜRE TAŞIDIK"

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, bölgenin sıkıntılı bir alan olduğunu söyledi. Uzmanların üst zemini sert alt zemini gevşek olduğunu belirttiği bölge için gereken tedbirin alınacağını belirten Coşkun, "AFAD, olaya el koydu. Bizim burayla ilgili bir çalışmamız vardı. Bölgede hareketlenme oldu. AFAD ve ilgili birimlerle görüştük. Hiçbir binada kirişlerinde, statiğinde bir problem söz konusu değil. Tedbir amaçlı vatandaşları geçici bir süre akrabalarının yanına ya da pansiyonlara taşıdık. AFAD bölgede sismik inceleme yapıyor" dedi.

(DHA)

