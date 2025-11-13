HABER

İsrail 10 Ekim’den bu yana 282 kez ateşkesi ihlal etti

Gazze Hükümeti Medya Ofisi, İsrail’in 10 Ekim’den bu yana ateşkesi 282 kez ihlal ettiğini açıkladı. Medya Ofisi, ABD Başkanı Donald Trump, garantör ülkeler ve arabuluculara çağrıda bulunarak, İsrail’e baskı uygulamalarını ve ihlallerin derhal sona ermesi sağlamalarını talep etti.

İsrail, 10 Ekim’de Gazze Şeridi’nde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını yüzlerce kez ihlal etti. Gazze Hükümeti Medya Ofisi, İsrail’in 10 Ekim’den bu yana ateşkesi 282 kez ihlal ettiğini belirtti. İhlaller sonucu 260 Filistinli hayatını kaybederken, 632 Filistinli ise yaralandı.

"SALDIRILARI EN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

Medya Ofisi, "Bu tekrarlanan saldırıları en şiddetli şekilde kınıyor ve doğuracağı sonuçlardan İsrail’i tamamen sorumlu tutuyoruz. Bu eylemlerin devam etmesinin anlaşmanın ruhuna açık bir tehdit oluşturduğunu ve İsrail’in uluslararası topluma ve garantör ülkelere karşı yükümlülüklerinin ihlali olduğunu vurguluyoruz" dedi.

Medya Ofisi, ABD Başkanı Donald Trump, garantör ülkeler ve arabuluculara çağrıda bulunarak, İsrail’e baskı uygulamalarını ve ihlallerin derhal sona ermesi sağlamalarını talep etti.

13 Kasım 2025
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
