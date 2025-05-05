İsrail askerlerinden skandal cinsiyet partisi! Gazze’de cinsiyet açıklama partisi için bir binayı havayı uçurdular

İsrail askerleri, Gazze Şeridi’nde işledikleri suçlara bir yenisini daha ekledi. Gazze Şeridi’nde 3 Mayıs’ta kaydedilen görüntülerde, İsrail askerlerinin cinsiyet açıklama partisi için Gazze Şeridi’ndeki bir binayı havaya uçurduğu görüldü. Patlamanın ardından binadan mavi dumanlar yükseldi. Çıkan dumanın ardından İsrail askerleri kahkaha atarak kutlama yaptı.

'O BİR ERKEK' DEDİKLERİ DUYULUYOR

Yerleşim bölgesinin patlatılmasının ardından bölgeden mavi duman yükselirken arka planda da İsrail askerlerinin kahkahaları işitiliyor.

Bebek cinsiyetini açıklama partisi için yerleşim bölgesini havaya uçuran İsrail askerlerinden birinin "o bir erkek" dediği duyuluyor.

İsrail askerlerinin sosyal medyada yayımladıkları görüntüde, Gazze'de bir yerleşim bölgesinin patlayıcılarla havaya uçurulduğu yer alıyor.

ÇOK SAYIDA EVİN İSRAİL ASKERLERİ TARAFINDAN KASITLI OLARAK ATEŞE VERİLDİĞİ BİLİNİYOR

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Filistinlileri zorla yerinden ederken onlara ait ev ve binaları da yıkıyor.

Bu yıkımlar için iş makinalarının yanı sıra patlayıcılar da kullanılıyor. Gazze'de çok sayıda ev de İsrail askerlerince kasıtlı olarak ateşe veriliyor.

(AA-İHA)