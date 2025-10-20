HABER

İsrail ateşkes dinlemiyor! Mahalleyi bombaladılar

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'ye düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda 68 bin 216 Filistinli hayatını kaybetti, 170 binden fazlası kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze kentinin doğusundaki Şaaf Mahallesi'ni bombaladı.

İsrail ordusunun saldırısında 2 Filistinli öldü.

SAYI 68 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda 68 bin 216 Filistinli hayatını kaybetti, 170 binden fazlası kişi yaralandı.

ATEŞKES VE ESİR ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

