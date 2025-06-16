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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan sert sözler! Hamaney'i işaret etti: "Çatışmayı sonlandırır"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran lideri Ali Hamaney'i hedef almanın, "çatışmayı artırmayıp aksine sona erdireceğini" savundu. Netanyahu ayrıca, ABD'nin en büyük çıkarının İsrail'i desteklemek olduğunu vurguladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'dan sert sözler! Hamaney'i işaret etti: "Çatışmayı sonlandırır"
Begüm Özkaynak

Amerikan ABC News kanalına bir röportaj veren İsrail Başbakanı Netanyahu, İran lideri Hamaney'e suikast iddiası konusunda net bir değerlendirme yaptı.

Netanyahu, ABD Başkan Donald Trump'ın "İran liderine suikast planını, çatışmayı tırmandıracağı endişesiyle reddettiği" yönündeki haberlerin sorulması üzerine, "Bu, çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek." yanıtını verdi.

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"ONLAR HİTLER'İN NÜKLEER TAKIMIYDI"

İsrail Başbakanı, Hamaney'i hedef alıp almayacakları sorusuna ise, "İsrail yapması gereken şeyi yapıyor." diye karşılık verdi.

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İran'ın en önde gelen nükleer bilim adamlarını hedef aldıklarını da anlatan Netanyahu, "Onlar açıkçası Hitler'in nükleer takımıydı." yorumunu yaptı.

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"BUGÜN TEL AVİV, YARIN NEW YORK"

Netanyahu, ABD'nin en büyük çıkarının İsrail'i desteklemek olduğunu da savunarak, "Bugün Tel Aviv, yarın New York. 'Önce Amerika' mottosunu anlıyorum, ancak 'Ölü Amerika'yı anlamıyorum. Bu insanlar (İran) bunu istiyorlar." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın, İsrail'in, İran lideri Hamaney'e suikast düzenleme isteğini "tansiyonu daha da artıracağı" gerekçesiyle reddettiği bildirilmişti.

16 Haziran 2025
16 Haziran 2025

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İran Donald Trump Binyamin Netanyahu Ali Hamaney netanyahu trump
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