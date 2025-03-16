HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail Başbakanı Netanyahu, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in direktörünü görevden alıyor

İsrail Başbakanı Netanyahu, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in direktörünü görevden alıyor

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
16.03.2025 21:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar ile görüşerek hükümetin kendisini bu hafta görevden alacağını bildirdiği belirtildi. Netanyahu, uzun bir süredir Şabak Direktörü Ronen Bar ile görüş ayrılığı yaşıyordu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in direktörünü görevden alıyor

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Bar ile görüştü ve görevine son verilmesi için bu hafta hükümete bir karar taslağı sunacağını bildirdi.

Şabak Direktörü Bar'ın görevden alınmasının oylanacağı kabine toplantısının çarşamba gerçekleşeceği kaydedildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu yayımladığı video mesajda ise "Yedi cephede süren bir savaşın ortasındayız. Her zaman, ama özellikle de böylesine varoluşsal bir savaşta, Başbakan, Şin-Bet şefine tam güven duymalıdır." ifadelerini kullandı.

Bar'a güvenmediğini dile getiren Netanyahu, görevden alma kararını süregelen ve zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirdi.

Netanyahu, Şin-Bet'e güvense de Bar'ın görevden alınması kararının gerekli olduğunu savundu.

UZUN SÜREDİR GÖRÜŞ AYRILIĞI YAŞIYORDU

İsrail Başbakanı, Şabak Direktörü Bar'ı uzun süredir açık bir şekilde eleştiriyordu.

İsrail basını ve muhalifler ise Netanyahu'nun 7 Ekim'in sorumluluğunu güvenlik birimlerine yıkmak istediği eleştirisinde bulunmuştu.

Son olarak Netanyahu, Bar'ı 7 Ekim 2023'teki başarısızlığının ardından kurumda reform yapmak için gerekli kararların alınmasını engellemek için bir kampanya yürütmekle suçlamış, Şabak ise suçlamaları "tehlikeli" olarak nitelendirmişti.

Öte yandan, bazı gizli dosyalar basına sızdırılmıştı ve Netanyahu'nun danışmanlarının sanık sandalyesinde olduğu ve Katar'dan para alınması gibi bazı suçlamalara ilişkin soruşturmaları Şabak yürütüyordu. (AA)

Aydın'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralıAydın'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı
Kafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü, 3 yaralıKafa kafaya çarpıştılar: 2 ölü, 3 yaralı
Anahtar Kelimeler:
İsrail netanyahu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Derbi öncesi çok kötü haber! En az 2 ay yok...

Derbi öncesi çok kötü haber! En az 2 ay yok...

Kuzenini sokak ortasında öldürdü! Nedeni ise 'pes' dedirtti!

Kuzenini sokak ortasında öldürdü! Nedeni ise 'pes' dedirtti!

Herkesin gönlüne taht kurdu! 14'üncü yılda da göçüp gelen Yaren leylek için o köye akın ettiler

Herkesin gönlüne taht kurdu! 14'üncü yılda da göçüp gelen Yaren leylek için o köye akın ettiler

Halk TV'den istifa etmişlerdi! Yeni adresleri belli oldu!

Halk TV'den istifa etmişlerdi! Yeni adresleri belli oldu!

49 yaşındaki adam meydanın ortasında ateşe verildi

49 yaşındaki adam meydanın ortasında ateşe verildi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.