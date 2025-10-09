HABER

İsrail Başbakanlık Ofisi: "Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a verin"

İsrail Başbakanlık Ofisi, 2025 Nobel Barış Ödülü'nün ABD Başkanı Donald Trump'a verilmesi çağrısı yaptı. Ayrıca Trump'ın Nobel Barış Ödülü'nü kazandığına dair yapay zeka ile oluşturulan fotoğrafına yer verildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi: "Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a verin"

İsrail Başbakanlık Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 2025 Nobel Barış Ödülü'nün ABD Başkanı Donald Trump'a verilmesi çağrısında bulunuldu. Paylaşımda, "Nobel Barış Ödülü'nü ABD Başkanı Trump'a verin. O, bunu hak etti!" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Trump'ın Nobel Barış Ödülü'nü kazandığına dair yapay zeka ile oluşturulan fotoğrafına yer verildi.

GAZZE'DE ATEŞKES SÜRECİ

Hamas 3 Ekim Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik planının bazı maddelerinin kabul edildiğini, diğer maddelerin ise kapsamlı müzakerelerde görüşülmeye açık olduğunu duyurmuştu. Hamas'ın cevabının ardından Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde İsrail ile dolaylı müzakereler gerçekleştirilmişti. Geçtiğimiz pazartesi günü başlayan ve 3 gün süren müzakerelerin ardından Hamas ve İsrail, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını onaylamıştı.

ABD Başkanı Trump ise daha önce yaptığı açıklamalarda, 7 savaşı bitirdiğini öne sürerek Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmesi gerektiğini ifade etmişti.

09 Ekim 2025
