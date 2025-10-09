Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze'deki ateşkes planı hakkında ilk yorum! "Görev gücünde yer alacağız"

Dünyanın endişeyle takip ettiği Gazze'deki insani dram, geçtiğimiz haftalarda ABD'de alınan ateşkes kararıyla sona ermek üzere. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da büyük gayretleriyle uzlaşılan Gazze'deki barış planı bugün 12.00'de Mısır'da onaylanmıştı. Birçok devlet başkanı tarafından olumlu mesajlarla karşılanan ateşkes planı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da ilk yorum geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Biliyorsunuz uzun bir süredir Gazze'de akan kanın durması ve ateşkesin tesisi için yoğun çaba içindeydik. Önce New York'ta BMGK'da Trump'ın katıldığı bir toplantı gerçekleştirdik. Ardından Beyaz Saray'da Gazze'yi yine konuştuk. Daha sonra Trump, 20 maddelik bir plan açıkladı ve Hamas hazır olduğunu duyurdu.

"MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Dünkü mutabakattan sonra hamd olsun bugün imzalar attı. En başından bu yana aktif katılım verdiğimiz bu anlaşmadan büyük memnuniyet duyuyoruz.

"GÖREV GÜCÜNDE OLACAĞIZ"

Kapsamlı yardımların Gazze'ye ulaştırılması ve rehinelerin teslim edilmesi ve İsrail'in belirlenen hatlara çekilmesi büyük önem arz etmektedir. Anlaşmada mutabık kalınan maddelerin uygulanmasını titizlikle takip edeceğiz. Görev gücünde Türkiye olarak biz de yer alacağız. Gazze'nin tekrar ayağa kaldırılabilmesi için uluslararası toplumla birlikte yeniden imar çalışmalarına destek olacağız.

Gazzeli kardeşlerimiz dünyada huzur, barış ve güvenliği en fazla hak eden millettir.

"ÇOK ZENGİN BİR MÜKTESEBATIN VARİSLERİYİZ"

Yükseköğretim Kurulumuzun 2025 Üstün Başarı Ödülleri'ni tevcih edeceğimiz bilim insanlarımızı ve üniversitelerimizi ayrıca tebrik ediyorum.

Kıymetli hocalarım, bizler hepimiz köklü bir mazinin, büyük bir medeniyetin, alim, arif ve eğitim kurumlarımızla çok zengin bir müktesebatın varisleriyiz. Bilhassa 11. yüzyıldan itibaren burası, aklı vicdanla buluşturan, ilmi hilm ile taçlandıran, yeni eserlerin, yeni fikirlerin mahreç noktası olmuştur, yani çıkış noktası olmuştur. İlmi yitik malı gören ecdadımız, çağlar boyunca medeniyet bahçemizi ilim çiçekleriyle süslemiş, dünyaya ve insanlığa yeni değerler hediye etmiştir. Genelde göz ardı edilen şu hususa da dikkat çekmek isterim. Sultan Alparslan'ın emriyle El-Harizmi tarafından Ebu Hanife'nin kabrinin yanı başına inşa ettirilen Azamiye Külliyesi Bağdat'taki ilk Selçuklu medresesidir. Bu medrese bugünkü anlamda ilk eğitim kurumu olarak bilinen Nizamiye Medresesi'nden yaklaşık 5 ay önce 15 Mayıs 1067 tarihinde kurulmuştur. Bilim dünyasına çok önemli katkılar yapan ve zaman içinde sayıları artan eğitim kurumlarımız kısa sürede geniş bir coğrafyayı etkilemiş, kurumsal yapısıyla Avrupa ülkeleri için rol model teşkil etmiştir.

Teknik ve fiziki altyapıdan eğitim kadrosuna, müfredattan yurt ve barınma imkanlarına kadar her alanda yepyeni bir vizyonla hareket ediyoruz. Cumhuriyet döneminde eğitimi en fazla önemseyen eğitime en büyük yatırımları yapan hükümet hamd olsun biz olduk bundan da her zaman gurur duyuyoruz."