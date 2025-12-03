Uzman isim tarih verdi; İstanbul'da kar yağışı 2026'ya kalacak! Meteoroloji'den sis uyarısı

Türkiye genelinde bazı bölgelerde hava sıcaklığının düşmesi kar beklentisini artırmıştı. İstanbul'da da geçen haftanın sonlarında düşen hava sıcaklığı vatandaşlarda bu beklentiyi artırdı.

Art arda gelen kar haberlerinin ardından vatandaşların yılbaşı için kar umutlarını eriten açıklamam Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. CNN Türk ekranlarında konuşan Şen, İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi.

İSTANBUL'DA KAR 2026'YA KALDI

Şen, "İstanbul'a veya Türkiye'ye kar yağışının biraz daha yoğun olacağı zaman, ocak ayından sonra gözüküyor. Mart ayına biraz sarkma ihtimali var. Çocukluğumuzda İstanbul'da Mecidiyeköy'de otururduk. Yılbaşında muhakkak kar yağardı ve kapımızın önünü kürekle açardık" dedi.

"ARALIK AYI BİRAZ YAĞIŞLI GEÇECEK GİBİ GÖZÜKÜYOR"

İstanbul'da barajlardaki doluluk oranıyla ilgili de konuşan Şen, "İstanbul'da barajlar biraz sıkıntılı, yüzde 18'e düştü. İstanbul'un barajlardaki doluluk oranına bakıp da ahkam kesmeyelim. İstanbul'un üçte bir suyu Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden geliyor. Düzce ve Sakarya'daki yağışlar önemli. Çünkü Melen Çayı orada. Aralık ayı biraz yağışlı geçecek gibi gözüküyor. İnşallah öyle geçer ki Anadolu'daki su toplama barajlarında da sular çok azaldı tarımsal açıdan. Kuraklık da sinsi ve görünmeyen bir afettir. O açıdan kuraklık beka sorunu yaratabilir ülkelerde" ifadelerini kullandı.

BİRÇOK BÖLGE İÇİN SİS UYARISI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok bölge için sis uyarısı verildi. Açıklamada, "Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor" denildi.