HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail basını duyurdu! ABD uçak gemisi Orta Doğu'ya geliyor...

İsrail ile İran arasındaki çatışma sürerken İsrail basını, ABD Donanmasına ait USS Nimitz uçak gemisinin Orta Doğu'ya geleceğini yazdı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin çatışmaya müdâhil olabileceğini ifade ederken, bir diğer açıklamasında ise barışın sağlanacağını belirtmişti.

İsrail basını duyurdu! ABD uçak gemisi Orta Doğu'ya geliyor...

İsrail'in yardım isteği karşısında birçok Avrupa ülkesi çekimser kalırken, ABD'de henüz çatışmaya doğrudan müdahil olmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e ekipman sağladıklarını duyururken, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda yer almadığı ifade edilmişti.

UÇAK GEMİSİ ORTA DOĞU'YA GELİYOR!

Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İran ile İsrail arasında barış sağlanacağını dile getirirken, ABC kanalına verdiği röportajda ise ABD'nin savaşa müdâhil olabileceğini söyledi.

İsrail merkezli Kanal 12, ABD Donanmasına ait USS Nimitz ve maiyetinde görev gücü ile Orta Doğu'ya doğru yola çıktığını bildirdi.

Mart ayında ise, Diego Garcia'ya ABD'ye ait bombardıman uçakları konuşlanmış, bu uçakların olası İran saldırısında kullanılabileceği iddia edilmişti.

"MÜDAHİL OLMAMIZ MÜMKÜN"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran çatışmasına şu an ABD’nin müdahil olmadığını ancak bunun mümkün olduğunu söyledi.

Trump, İsrail-İran çatışması hakkında ABC News’e açıklama yaptı.

ABC News’ten Rachel Scott’a konuşan Trump, İsrail-İran çatışması için şu an ABD’nin müdahil olmadığını belirterek "Ancak müdahil olmamız mümkün." dedi.

Trump, ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çatışmada arabulucu olmasına "açık" olduğunu vurgulayarak, "O hazır. Beni aradı. Uzun uzun konuştuk." ifadesini kullandı.

İSRAİLLİ YETKİLİDEN TRUMP'A YANIT

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran ve İsrail arasında yakında barış olacağı" açıklaması üzerine basına konuşan İsrailli yetkili, perde arkasında arabuluculuk için hazırlıkların olduğunu ancak Tel Aviv'e "durması için ciddi baskı yapılmadığı, ortada somut bir teklif bulunmadığını" belirtti.

Yediot Ahranot gazetesine konuşan adı verilmeyen İsrailli bir yetkili, Trump'ın açıklaması üzerine, perde arkasında arabuluculuğun başlaması için hazırlıkların olduğunu ancak ortada somut bir teklif bulunmadığını ifade etti.

İsrail'e durması için "ciddi bir baskı olmadığını" paylaşan İsrailli yetkili, "daha çok sürprizler bulunduğunu ve büyük kararlılığa sahip olduklarını" ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, yakında İsrail ve İran arasında barış olacağını, şu anda birçok görüşme ve toplantı yapıldığını belirterek, “Çok şey yapıyorum ve hiçbir şey için takdir görmüyorum.” ifadesini kullanmıştı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da kahreden olay: Sulama kanalına düşen baba ve 2 kızı hayatını kaybetti!Adana'da kahreden olay: Sulama kanalına düşen baba ve 2 kızı hayatını kaybetti!
CHP'li isimden çok konuşulacak sözler! "Kemal Bey'in etrafında birlik oldu"CHP'li isimden çok konuşulacak sözler! "Kemal Bey'in etrafında birlik oldu"

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Benzin ve motorin fiyatları uçtu! İran-İsrail savaşı akaryakıt fiyatlarını etkiledi

Benzin ve motorin fiyatları uçtu! İran-İsrail savaşı akaryakıt fiyatlarını etkiledi

35 yaşında İtalyan devi Milan'a transfer oluyor

35 yaşında İtalyan devi Milan'a transfer oluyor

Polis evinde vahşet: Kan donduran olayın detayları ortaya çıktı!

Polis evinde vahşet: Kan donduran olayın detayları ortaya çıktı!

'Kimse bunu konuşmuyor' diyerek savaşın hedefindeki ülkeyi açıkladı

'Kimse bunu konuşmuyor' diyerek savaşın hedefindeki ülkeyi açıkladı

İmamoğlu 2. kez hakim karşısında!

İmamoğlu 2. kez hakim karşısında!

İstanbul’da bir AVM! Kadınlar tuvaletine sızdı, gizli görüntüleri çekti yakalanınca polis çağırmayın diye ağladı

İstanbul’da bir AVM! Kadınlar tuvaletine sızdı, gizli görüntüleri çekti yakalanınca polis çağırmayın diye ağladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.