İsrail basını duyurdu! ABD uçak gemisi Orta Doğu'ya geliyor...

İsrail'in yardım isteği karşısında birçok Avrupa ülkesi çekimser kalırken, ABD'de henüz çatışmaya doğrudan müdahil olmamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e ekipman sağladıklarını duyururken, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda yer almadığı ifade edilmişti.

UÇAK GEMİSİ ORTA DOĞU'YA GELİYOR!

Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İran ile İsrail arasında barış sağlanacağını dile getirirken, ABC kanalına verdiği röportajda ise ABD'nin savaşa müdâhil olabileceğini söyledi.

İsrail merkezli Kanal 12, ABD Donanmasına ait USS Nimitz ve maiyetinde görev gücü ile Orta Doğu'ya doğru yola çıktığını bildirdi.

Mart ayında ise, Diego Garcia'ya ABD'ye ait bombardıman uçakları konuşlanmış, bu uçakların olası İran saldırısında kullanılabileceği iddia edilmişti.

"MÜDAHİL OLMAMIZ MÜMKÜN"

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran çatışmasına şu an ABD’nin müdahil olmadığını ancak bunun mümkün olduğunu söyledi.

Trump, İsrail-İran çatışması hakkında ABC News’e açıklama yaptı.

ABC News’ten Rachel Scott’a konuşan Trump, İsrail-İran çatışması için şu an ABD’nin müdahil olmadığını belirterek "Ancak müdahil olmamız mümkün." dedi.

Trump, ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çatışmada arabulucu olmasına "açık" olduğunu vurgulayarak, "O hazır. Beni aradı. Uzun uzun konuştuk." ifadesini kullandı.

İSRAİLLİ YETKİLİDEN TRUMP'A YANIT

ABD Başkanı Donald Trump'ın, "İran ve İsrail arasında yakında barış olacağı" açıklaması üzerine basına konuşan İsrailli yetkili, perde arkasında arabuluculuk için hazırlıkların olduğunu ancak Tel Aviv'e "durması için ciddi baskı yapılmadığı, ortada somut bir teklif bulunmadığını" belirtti.

Yediot Ahranot gazetesine konuşan adı verilmeyen İsrailli bir yetkili, Trump'ın açıklaması üzerine, perde arkasında arabuluculuğun başlaması için hazırlıkların olduğunu ancak ortada somut bir teklif bulunmadığını ifade etti.

İsrail'e durması için "ciddi bir baskı olmadığını" paylaşan İsrailli yetkili, "daha çok sürprizler bulunduğunu ve büyük kararlılığa sahip olduklarını" ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, yakında İsrail ve İran arasında barış olacağını, şu anda birçok görüşme ve toplantı yapıldığını belirterek, “Çok şey yapıyorum ve hiçbir şey için takdir görmüyorum.” ifadesini kullanmıştı.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır