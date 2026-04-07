İsrail basını yazdı! Rusya stratejik noktaların listesini İran'a verdi

ABD ile İsrail'in hedef aldığı İran, saldırılara cevap vermiş ve Orta Doğu'daki kriz patlak vermişti. Bölgede tansiyon iyice yükselirken, İsrail basını önemli bir iddiayı gündeme getirdi. Ukrayna istihbaratına dayandırılan haberde; Rusya'nın İran'a, İsrail’in enerji altyapısına ait 55 kritik hedefi liste olarak verdiği aktarıldı. İsrail için kritik önem taşıdığı belirtilen noktalara olası bir saldırının, İsrail'i oldukça zor duruma sokacağı vurgulandı. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

ABD/İsrail'in başlattığı saldırılar sonrası patlak veren savaşta tansiyon hala azalmazken, her gün tehditler havada uçuşuyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın sözleri dünya kamuoyu tarafından yakından takip edilirken, İsrail basını önemli bir iddiayı gündeme getirdi.

İSRAİL BASINI YAZDI! RUSYA SAVAŞA DAHİL OLDU İDDİASI

The Jerusalem Post’un Ukrayna istihbaratına yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Rusya, İran’a İsrail’in hayati enerji altyapısına ait 55 hedefin detaylı listesini iletti.

FÜZE SALDIRILARINI KOLAYLAŞTIRABİLİR

Haberde bahsedilen listenin İran’ın, İsrail’in enerji ağına yönelik olası füze saldırılarını kolaylaştırabilecek nitelikte olduğu aktarıldı.

3 AYRI KATEGORİYE AYRILDI

Öte yandan listelenen hedefler stratejik öneme göre 3 ayrı kategoriye ayrılıyor. İlk kategoride, ülkenin enerji sistemini tamamen devre dışı bırakabilecek kritik üretim tesisleri yer aldı. İkinci kategoride, büyük şehirlerin enerji ihtiyacını karşılayan sanayi ve kentsel merkezler bulunurken, üçüncü kategoride ise trafo merkezleri ile yerel enerji altyapıları sıralandı.

Akdeniz kıyısında yer alan ve İsrail’in en büyük enerji santrali olarak bilinen Orot Rabin tesisinin, birinci kategori kapsamında öncelikli hedef olarak belirlendiği öne sürüldü.

UZUN SÜRELİ ELEKTRİK KESİNTİLERİNE YOL AÇABİLİR

Haberde ayrıca İsrail’in, elektrik ihtiyacını komşu ülkelerden karşılamayan bir “enerji adası” olduğu ifade edildi. Bu nedenle kritik tesislerin küçük bir bölümünde yaşanacak hasarın bile ülke genelinde uzun süreli elektrik kesintilerine ve onarımı zor teknik arızalara yol açabileceği belirtildi.

