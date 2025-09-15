HABER

İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye için 'kendine gel' uyarısı! 'Bedeli ağır olur' diyerek duyurdular: "Türkiye daha büyük ve daha güçlü..."

İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya yönelik saldırısı sonrası dünya ayağa kalkmıştı. Hamas'a yönelik olduğu belirtilen saldırı sonrası İsrail cephesinden "Hamas'a ulaşamayacakları yer olmadığı" açıklaması gelmişti. Bu açıklama Türkiye'ye üstü kapalı bir gözdağı olarak yorumlanırken, İsrail basınından Türkiye ile İsrail'i kıyaslayan bir analiz geldi. Olası bir Türkiye saldırısının 'bedelinin ağır olacağı' yazan analizde Türkiye'nin İsrail'den daha büyük ve güçlü olduğu ifade edildi.

İsrail'in özellikle Gazze'deki zalimane hamleleri büyük tepki çekerken Netanyahu hükümeti artık sadece Filistin'le de kalmıyor. Son olarak Katar'ın başkenti Doha'ya saldırı düzenleyen İsrail, Hamas'ı hedef aldığını duyurmuştu. Saldırı sonrası "Hamas'a ulaşamayacakları yer olmadığı" ve Hamas'ı "her yerde hedef alacakları" dile getiren İsrail'e kendi basınından 'kendine gel' uyarısı geldi.

"AYNI SALDIRI ANKARA'DA YAPILABİLİR MİYDİ?"

Sondakika.com'un İsrail'in Maariv gazetesine referans verdiği haberde, "Aynı saldırı Ankara'da yapılabilir miydi?" sorusunu gündeme getirdi.

Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile askerî bir çatışmaya girmesi ihtimaline ilişkin kapsamlı bir analiz yayımlayan gazete, Ankara ile karşı karşıya gelmenin ciddi bir hata olacağına dikkat çekti.

Analizde, Katar'da gerçekleştirilen saldırıların Türkiye topraklarında yapılmasının çok daha zor olacağına dikkat çekildi.

'ASKERİ VE EKONOMİK ANLAMDA İSRAİL'DEN DAHA BÜYÜK VE DAHA GÜÇLÜ'

Türkiye'nin askerî ve ekonomik anlamda İsrail'den daha büyük ve daha güçlü olduğu kaydedildi. Türkiye'ye yönelik askerî provokasyonların İsrail açısından geri dönülemez hatalara yol açabileceğini vurgulayan gazete, Tel Aviv'in sabırlı ve kontrollü bir dış politika izlemesinin zorunlu olduğunu bildirdi.

