İsrail Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar! Şüpheli şahıs yakalandı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda, İstanbul İsrail Başkonsolosluğu çevresinde duyulanan silah sesleriyle ilgili açıklama yapıldı. Valiliğin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şüpheli şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: "GÖZALTINA ALINDI"

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Bugün saat: 14.30 sıralarında İstanbul İsrail Başkonsolosluğu çevresinde silah sesi duyulması üzerine yapılan çalışmada;

Silah kullanan şahsın B.K. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."