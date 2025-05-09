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İsrail Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar! Şüpheli şahıs yakalandı

İstanbul Beşiktaş'ta yer alan İsrail Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar yaşandı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, başkonsolosluk çevresinde silah seslerinin duyulmasının ardından silahı kullanan şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail Başkonsolosluğu'nda hareketli dakikalar! Şüpheli şahıs yakalandı
Mustafa Fidan

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda, İstanbul İsrail Başkonsolosluğu çevresinde duyulanan silah sesleriyle ilgili açıklama yapıldı. Valiliğin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şüpheli şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

valilik

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: "GÖZALTINA ALINDI"

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"Bugün saat: 14.30 sıralarında İstanbul İsrail Başkonsolosluğu çevresinde silah sesi duyulması üzerine yapılan çalışmada;

Silah kullanan şahsın B.K. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır."

09 Mayıs 2025
09 Mayıs 2025

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Anahtar Kelimeler:
Konsolos İstanbul İsrail
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