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İsrail bu sefer de Avrupalı diplomatlara ateş açtı! Heyette Türkiye de vardı

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği insanlık suçlarının ardı arkası kesilmezken İsrail askerlerinin skandal görüntüleri ortaya çıktı. Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'nı ziyarete giden Avrupalı diplomatlara İsrail askerleri tarafından ateş açıldı. Heyette Türkiye adına katılımın da olduğu ifade edildi. Yaşanan kaos anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Gazze'deki zulmünü bir an olsun gevşetmeyen siyonist rejimin bu seferki hedefi, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa gibi çok sayıda Avrupa ülkesinden Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'nı ziyarete gelen diplomatlar oldu. Yaşanan anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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"GERÇEK MERMİYLE ATEŞ AÇTI"

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Dik, "İsrail işgal güçleri, 35 büyükelçi, konsolos ve diplomattan oluşan diplomatik heyetin kampın girişine varması üzerine kuralları ihlal ederek gerçek mermiyle ateş açtı" dedi.

Heyete eşlik eden Dik, askerlerin heyeti "korkutmak ve sindirmek" ve heyetin 21 Ocak'tan bu yana kuşatma altında olan kampa girmelerini engellemek amacıyla ateş açtığını belirtti.

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Dik, İsrail'in ateş açmasını kınayarak, "Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik İsrail saldırılarının sona ermesi ve İsrail'in hesap vermesi" çağrısında bulundu.

OLAY ANI KAMERADA

İsrail güçlerinin diplomatlara 'gerçek mermilerle' saldırısı saniye saniye kameralara yansıdı.

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İSRAİL: "İSRAİL ORDUSU KENDİSİNİ SAVUNDU"

Diğer yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise diplomatik heyetin Cenin’e "koordineli" bir şekilde giriş gerçekleştirdiği iddia edildi.

Açıklamada, koordinasyon kapsamında, diplomatik heyete onaylanmış bir güzergâh verildiği ve bölgenin aktif bir çatışma bölgesi olması nedeniyle bu güzergâhı izlemeleri talimatı verildiği öne sürüldü.

Bölgede görev yapan İsrail askerlerinin, onları uzaklaştırmak amacıyla uyarı ateşi açtığı kaydedilerek, herhangi bir yaralanma veya maddi hasar bildirilmediği ifade edildi.

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GÖZLEM AMACIYLA GİDİLMİŞTİ

Filistin Dışişleri Bakanlığı, konsolos ve büyükelçilerin İsrail'in devam eden saldırılarını gözlemlemek üzere Cenin Mülteci Kampı'nı ziyaret edeceğini duyurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

AĞIR BİLANÇO

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 962 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

Kaynak: TRT HaberBu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diplomat İsrail Gazze
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