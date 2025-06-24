İsrail bunu da yaptı! İranlı yetkilileri yönetim karşıtı tutuma ikna etmeye çalıştığı iddia edildi: "12 saatiniz var"

WP gazetesinin haberinde, İsrailli istihbarat personelinin, üst düzey İranlı yetkilileri telefonla aramasına ilişkin 3 İsrailli kaynaktan edinilen bilgilere yer verildi.

Kaynaklar, İsrail güvenlik servislerinde çalışan kişilerin, sayısının 20 olduğunu tahmin ettikleri İranlı üst düzey yetkilileri cep telefonlarından arayarak, İran yönetimini desteklemeyi bırakmadıkları takdirde kendilerinin de ölecekleri konusunda uyardıklarını iddia etti.

İRAN YÖNETİMİNİ DESTEKLEMEYİ BIRAKMASINI AKSİ HALDE ÖLDÜRÜLECEĞİNİ SÖYLEMİŞLER

Haberde, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a saldırısından birkaç saat sonra, İsrailli istihbarat personelinin İranlı bir yetkiliyle yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydına ulaşıldığı belirtildi.

Kayıta göre, Farsça konuşan bir İsrailli istihbarat personeli, İranlı yetkiliye İran yönetimini desteklemeyi bırakmasını, aksi halde öldürüleceğini belirtti.

"12 SAATİNİZ VAR"

İsrailli istihbarat yetkilisi, telefon görüşmesinde, "Eşiniz ve çocuğunuzla birlikte kaçmak için 12 saatiniz var. Aksi takdirde, şu anda bizim listemizde yer alıyorsunuz." ifadesini kullandı.

İran hükümetiyle ilişkisini kesen bir video çekmesi için 12 saati olduğunu söylenen İranlı yetkilinin "Nasıl göndereyim?" sorusuna ise İsrailli istihbarat yetkilisi "Telegram ID'sini göndereceğim." yanıtını verdi.

(AA)