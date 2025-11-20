İsrail’de İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. İsrail basınında yer alan haberlerde, 22 yaşındaki İsrail vatandaşı Rafael Reuveni'nin, İranlı bir yetkiliye Beersheba'daki bir otobüs terminali ve alışveriş merkezi dahil olmak üzere çeşitli tesislerin fotoğraf ve videolarını gönderdiği, görev yaptığı askeri üs hakkında bilgi sağladığı iddia edildi.

İRAN, İSRAİL CASUSU 12 KİŞİYİ İDAM ETTİ

Haberlerde, savcıların Reuveni'nin İranlı bağlantısından yaklaşık 2 bin 700 dolarlık para transferi aldığını tespit ettiği ileri aktarıldı.

Öte yandan İran ise Haziran ayında İsrail ile 12 gün süren çatışmaların ardından İsrail için casusluk yapmakla suçladığı en az 10 kişiyi idam etti.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır