HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail’de İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

İsrail basını, İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla bir İsrail vatandaşının gözaltına alındığını bildirdi. İran ise Haziran ayında İsrail ile 12 gün süren çatışmaların ardından İsrail için casusluk yapmakla suçladığı en az 10 kişiyi idam etti.

İsrail’de İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı

İsrail’de İran adına casusluk yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı. İsrail basınında yer alan haberlerde, 22 yaşındaki İsrail vatandaşı Rafael Reuveni'nin, İranlı bir yetkiliye Beersheba'daki bir otobüs terminali ve alışveriş merkezi dahil olmak üzere çeşitli tesislerin fotoğraf ve videolarını gönderdiği, görev yaptığı askeri üs hakkında bilgi sağladığı iddia edildi.

İRAN, İSRAİL CASUSU 12 KİŞİYİ İDAM ETTİ

Haberlerde, savcıların Reuveni'nin İranlı bağlantısından yaklaşık 2 bin 700 dolarlık para transferi aldığını tespit ettiği ileri aktarıldı.
Öte yandan İran ise Haziran ayında İsrail ile 12 gün süren çatışmaların ardından İsrail için casusluk yapmakla suçladığı en az 10 kişiyi idam etti.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rusya, Ukrayna'ya bin askerin cenazesini teslim ettiRusya, Ukrayna'ya bin askerin cenazesini teslim etti
Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltıÇanakkale'de uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Anahtar Kelimeler:
İran İsrail casusluk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret: Tarihi belli oldu

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret: Tarihi belli oldu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçi için sevindiren karar: Yargıtay son noktayı koydu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçi için sevindiren karar: Yargıtay son noktayı koydu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.