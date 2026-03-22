İsrail'de kaos! İran cehennemi yaşattı: İşte büyük yıkımın görüntüleri!

İsrail'in güneyindeki Arad, Dimona, Eliat, Beerşeba ve Kiryat Gat şehirleri dün gece adeta cehennemi yaşadı. İran, savaşın başından beri en etkili saldırısını dün gece saatlerinde gerçekleştirdi. Bölgeden gelen görüntüler saldırıların ciddiyetini gözler önüne seriyor...

MAHALLE HARABEYE DÖNDÜ

Bölgeye sağlık görevlileri ile çok sayıda ambulans ve helikopterin nakledildiği aktarılan açıklamada, 84 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, bunlardan 10'unun durumunun ağır, 19'unun orta ve 55'inin hafif olduğu, 4 kişinin de panik nedeniyle tedaviye alındığı kaydedildi.

İran'ın İsrail'in güneyine yönelik dalgalar halinde düzenlediği misillemelerde çok sayıda bölgeye füze parçaları düşmüştü.

Arad ve Dimona kentlerine İran füzeleri doğrudan isabet etmiş, Dimona'da da onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

NETANYAHU: "ÇOK ZOR BİR AKŞAM GEÇİRDİK"

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İran füzesinin büyük yıkıma yol açtığı Arad kentinin Belediye Başkanı Yair Maayan ile görüştüğünü bildirdi.

"Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam geçirdik." ifadesini kullanan Netanyahu, bölgeye tüm yardımın sağlanması talimatı verdiğini kaydetti.

İSRAİL ORDUSU SORUMLU ARIYOR

İsrail'in Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail ordusu, Dimona ve Arad'daki başarısızlığın nedenini araştırıyor.

İsrail ordusu, yüzlerce kilogramlık patlayıcı içeren İran balistik füzelerinin Dimona ve Arad'a düşmesinin neden önlenemediğini tespit etmek için soruşturma başlattı.

Kaynak: AA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır