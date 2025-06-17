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İsrail'de sahte mesaj paniği! Cep telefonlarına gönderildi: "Sığınaklarda saldırı olasılığı var"

İsrail'de cep telefonlarına, İsrail İç Cephe Komutanlığının gönderdiği uyarı mesajları taklit edilerek sahte acil uyarı mesajları gönderildi. İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü, sığınaklarda terör saldırıları olabileceği yönündeki mesajlarla ilgili açıklama yaptı.

İsrail'de sahte mesaj paniği! Cep telefonlarına gönderildi: "Sığınaklarda saldırı olasılığı var"

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Ulusal Siber Direktörlüğü, vatandaşların telefonlarına terör saldırıları olabileceği uyarısıyla sığınaklardan çıkmaları uyarısında bulunan mesajların sahte olduğunu açıkladı.

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SAHTE ACİL UYARI MESAJI GÖNDERİLDİ

İsrail İç Cephe Komutanlığının gönderdiği uyarı mesajlarını taklit ettiği belirtilen sahte acil uyarı mesajında, “Sığınaklarda terör saldırısı olasılığı var. İkinci bir duyuruya kadar sığınaklarda kalmaktan kaçının.” ifadelerine yer aldı.

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Öte yandan, İsraillilerin telefonlarına gönderilen gece saat 12’den itibaren benzinliklerde 24 saat boyunca yakıt satışı olmayacağı yönündeki mesajların da panik yaratmayı amaçladığı belirtildi. (AA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail
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