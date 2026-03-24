İsrail'den seferberlik adımı! 400 bin askeri kapsıyor: ABD'den yeni askeri hamle

ABD-İran-İsrail savaşında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İsrailli bir gazetecinin haberine göre İsrail hükümeti, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Mayıs ayı sonuna kadar 400.000'e kadar yedek askeri seferber etmesine izin veren bir planı onaylayacak. Ayrıca, ABD basınına göre Pentagon, 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3.000 askeri Orta Doğu'ya konuşlandırmayı planlıyor.

Recep Demircan

ABD-İran-İsrail arasında başlayan savaş devam ediyor. ABD Başkanı Trump'ın "Anlaşma yapacağız" çıkışına İran "Bizimle temasa geçen yok" açıklamasıyla yanıt vermişti. "Savaşa sona mı eriyor" soruları gündem oldu.

"TEMAS KURULDU ANCAK..."

İranlı bir yetkili ise bugün "Son günlerde ABD’nin inisiyatifiyle ABD ile İran arasında temas kuruldu; ancak bu henüz tam anlamıyla müzakere düzeyine ulaşmadı. Bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını ölçmek amacıyla çeşitli arabulucular aracılığıyla mesajlar iletildi. Ele alınan öneriler yalnızca ateşkes sağlamayı değil, ABD ile İran arasındaki çatışmaya son verecek somut bir anlaşmayı hedefliyor" dedi.

İSRAİL'DE SEFERBERLİK ADIMI

Öte yandan İsrailli bir gazetecinin haberine göre İsrail hükümeti, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Mayıs ayı sonuna kadar 400.000'e kadar yedek askeri seferber etmesine izin veren bir planı onaylayacak.

Ayrıca, ABD basınına göre Pentagon, 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3.000 askeri Orta Doğu'ya konuşlandırmayı planlıyor.

24 Mart 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
