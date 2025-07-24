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İsrail’de 'şüpheli terör saldırısı': Bir sürücü arabasını askerlerin üzerine sürdü, 8 kişi yaralandı

İsrail polisi, Kfar Yona şehrinde İsrail vatandaşı bir kişinin aracını otobüs durağında bekleyen askerlerin üzerine sürmesi sonucu 8 İsrail askerinin yaraladığını açıkladı.

İsrail’de 'şüpheli terör saldırısı': Bir sürücü arabasını askerlerin üzerine sürdü, 8 kişi yaralandı

İsrail’in merkez bölgelerinde bulunan Kfar Yona şehrinde bir sürücü arabasını otobüs durağında bekleyen İsrail askerlerinin üzerine sürdü. İsrail polisi tarafından yapılan açıklamada, olayda 8 askerin yaralandığı ve sürücünün olay yerinden uzaklaştıktan sonra arabasını terk ederek kaçtığı duyuruldu.

İsrail’de şüpheli terör saldırısı : Bir sürücü arabasını askerlerin üzerine sürdü, 8 kişi yaralandı 1

"ŞÜPHELİ BİR TERÖR SALDIRISI"

Arkan Khaled adlı 27 yaşındaki İsrail vatandaşı şüphelinin yakalanması için polis tarafından insan avı başlatıldı. İsrail polisi ayrıca saldırıyı şüpheli bir terör saldırısı olarak nitelendirdi.

İsrail’de şüpheli terör saldırısı : Bir sürücü arabasını askerlerin üzerine sürdü, 8 kişi yaralandı 2

"BAZI YARALILAR OTOBÜS DURAĞINDAN 15 METRE UZAĞA SAVRULDU"

İsrail acil durum servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada ise kazada yaralanan kişilerin Hadera şehrindeki Hillel Yaffe Tıp Merkezi’ne ve Netanya şehrindeki Liniado Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

İsrail’de şüpheli terör saldırısı : Bir sürücü arabasını askerlerin üzerine sürdü, 8 kişi yaralandı 3

Bir sağlık görevlisi ise olay yerine geldiğinde yaralıların hepsinin bilincinin açık olduğunu ve "aracın üzerlerine gelirken hızlandığını fark ettiklerini" söylediklerini belirtti. Görevli ayrıca, bazı yaralıların otobüs durağından 15 metre kadar uzağa savrulduğunu söyledi.

(İHA)

24 Temmuz 2025
24 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
polis İsrail Tel Aviv saldırı
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