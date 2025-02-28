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İsrail'de 'Türkiye korkusu' alarmı! Türkçe bilen istihbarat elemanı aranıyor

28.02.2025 12:10
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Türkiye'nin Suriye'de etkin bir pozisyona geçmesinin ardından İsrail'i Türkiye korkusu sardı. Yaşanan son gelişmeler ışığında İsrail'in iç istihbarat teşkilatı Şin Bet'in, Türkçe bilen istihbarat elemanı aradığı açıklandı.

İsrail'de 'Türkiye korkusu' alarmı! Türkçe bilen istihbarat elemanı aranıyor

İsrailli Kann News tarafından yayınlanan bir habere göre İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin Bet, Türkçe bilen kişileri işe almak için bir ilan yayınladı. Ayrıca Türkiye'nin İsrail için bir tehdit oluşturacağına inanan İsrail analiz şirketleri araştırmalarına devam ediyor.

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'DENKLEM DEĞİŞTİ'

NTV'nin Jfeed haber sitesinden çevirdiği habere göre, Türkiye 7 Ekim'den bu yana İsrail'e karşı giderek daha “kavgacı” bir tutum sergilemeye başladı. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Lahey'de açtığı soykırım davasına katıldığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin Gazze'deki savaş sona erene kadar İsrail ile tüm ticareti durdurma kararına da işaret edildi.

Haberde şu ifadelere yer verildi: “Birkaç ay öncesine kadar Türkiye, iki ülke arasındaki büyük coğrafi mesafe nedeniyle İsrail için büyük bir güvenlik tehdidi olarak ciddiye alınmıyordu. Ancak Suriye'nin Türkiye destekli güçlerin eline geçmesi, bu denklemi değiştirdi ve artık giderek daha fazla sayıda insan Türkiye'nin İsrail'i doğrudan nasıl tehdit edebileceğini araştırıyor.”

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İKİ OLASILIK VAR

İsrail'e kuzeydeki ülkelerden, özellikle de Lübnan ve Suriye'den gelebilecek tehditlere ilişkin düzenli analizler yapan Israel-Alma Center, Türkiye'nin İsrail için bir tehdit oluşturabileceğine inandığını bildirdi.

Alma-Center, buna ilişkin iki olasılığın bulunduğunu belirtti. İlk o larak Türkiye'nin "İsrail karşıtı bir vekil güç olarak Suriye güçlerine dolaylı destek" verebileceği öne sürüldü.

İkinci olasılığın ise "uzun menzilli füze ve insansız hava aracı cephaneliklerinin doğrudan kullanımı" olduğu iddia edildi.

Haberin devamında, “Türkiye ayrıca, İsrail'le çatışmak istemesi durumunda kullanabileceği, giderek daha büyük bir uzun menzilli balistik füze cephaneliğine sahip” denildi.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriye İsrail
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