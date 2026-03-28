İran saldırıları sonra İsrail'de yaralı sayısı 5 bin 689'a ulaştı

İsrail Sağlık Bakanlığı, İran’ın saldırıları nedeniyle son 24 saatte 142 kişinin yaralandığını, çatışmaların başladığı 28 Şubat tarihinden bu yana yaralı sayısının 5 bin 689’a ulaştığını açıkladı.

Tahran yönetiminin İsrail’in ABD ile birlikte 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırılara karşı misillemesini sürdürüyor. İran'ın saldırılarında İsrail’deki ölü ve yaralı sayısı ise artmaya devam ediyor.

İSRAİL'DE 24 SAATTE 142 KİŞİNİN YARALANDI

İsrail Sağlık Bakanlığı, İran’ın saldırıları nedeniyle son 24 saatte 142 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık, yaralılardan 132’sinin sağlık merkezlerinde tedavilerinin sürdüğünü bildirirken, 15 kişinin durumunun ağır, 1 kişinin ise kritik olduğunu vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çatışmaların başlamasından bu yana yaralı sayısı 5 bin 689’a ulaştı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

