HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail'den açıklama! "137 kişi Türkiye'ye sınır dışı edildi"

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye yardım ulaştırmaya çalışırken alıkonulan Küresel Sumud Filosundaki 137 kişinin Türkiye'ye sınır dışı edildiğini duyurdu.

İsrail'den açıklama! "137 kişi Türkiye'ye sınır dışı edildi"

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye seyir haliyken İsrail ordusu tarafından yasa dışı şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin sınır dışı işlemleri sürüyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, filodan 137 aktivistin Türkiye'ye sınır dışı edildiği bildirildi. Açıklamada, "Sınır dışı edilenler arasında ABD, İtalya, İngiltere, Ürdün, Kuveyt, Libya, Cezayir, Moritanya, Malezya, Bahreyn, Fas, İsviçre, Tunus ve Türkiye vatandaşları bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

Diğer aktivistlerin de sınır dışı edilmesi için süreci hızlandırılmaya çalışıldığı aktarıldı. Aktivistlerin tamamının en kısa sürede sınır dışı edileceği vurgulandı.

İsrail, yaklaşık 500 aktivistten 4'ünü (İtalyan) dün sınır dışı etmişti.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya’da kayısı bahçesinde obruk oluştuMalatya’da kayısı bahçesinde obruk oluştu
Kahvesiz uyanamam diyenler dikkat!Kahvesiz uyanamam diyenler dikkat!

Anahtar Kelimeler:
İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.