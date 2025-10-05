Trump'tan Hamas uyarısı! "Kalırlarsa tam bir imha gerçekleşecek"

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Gazze'de İsrail'in katliamını sonlandıracak planı açıklamıştı. Trump dün yaptığı açıklamada ise İsrail'in birinci çekilme hattına çekilmeyi kabul ettiği duyurulmuştu.

MISIR'A GİTTİLER

Ayrıca Trump'ın iki danışmanı müzakereler için Mısır'a gitmişti.

"GAZZE'DE ATEŞKES YOK"

Gözler gelecek haberlere çevrilmişken İsrail'den Gazze'de ateşkes yok çıkışı geldi. İsrail Hükümet Sözcüsü, "İsrailli müzakereciler bu gece Mısır'a gidecek ve yarın müzakerelerin başlaması bekleniyor. Gazze'de ateşkes yok, bazı bombalamalar geçici olarak durduruldu." dedi.

TRUMP: "TAM BİR İMHA GERÇEKLEŞECEK"

ABD Başkanı Donald Trump ise "Netanyahu Gazze'deki bombardımanı sonlandırmaya hazır. Hamas iktidarda kalmayı seçerse Gazze'de tam bir imha gerçekleşecek" dedi.