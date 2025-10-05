HABER

Trump'tan Hamas uyarısı! "Kalırlarsa tam bir imha gerçekleşecek"

Gazze'de İsrail katliamı devam ederken gözler yapılacak müzakerelere çevrilmişti. Trump dün İsrail'in birinci çekilme hattına çekilmeyi kabul ettiğini duyurmuştu. İsrail Hükümet Sözcüsü'nden bölgedeki son gelişmelere ait bir açıklama geldi. Sözcü, "Gazze'de ateşkes yok, bazı bombalamalar geçici olarak durduruldu." dedi. Öte yandan Trump yaptığı yeni açıklamada "Hamas iktidarda kalmayı seçerse Gazze'de tam bir imha gerçekleşecek" dedi.

Recep Demircan

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Gazze'de İsrail'in katliamını sonlandıracak planı açıklamıştı. Trump dün yaptığı açıklamada ise İsrail'in birinci çekilme hattına çekilmeyi kabul ettiği duyurulmuştu.

Trump tan Hamas uyarısı! "Kalırlarsa tam bir imha gerçekleşecek" 1

MISIR'A GİTTİLER

Ayrıca Trump'ın iki danışmanı müzakereler için Mısır'a gitmişti.

"GAZZE'DE ATEŞKES YOK"

Gözler gelecek haberlere çevrilmişken İsrail'den Gazze'de ateşkes yok çıkışı geldi. İsrail Hükümet Sözcüsü, "İsrailli müzakereciler bu gece Mısır'a gidecek ve yarın müzakerelerin başlaması bekleniyor. Gazze'de ateşkes yok, bazı bombalamalar geçici olarak durduruldu." dedi.

Trump tan Hamas uyarısı! "Kalırlarsa tam bir imha gerçekleşecek" 2

TRUMP: "TAM BİR İMHA GERÇEKLEŞECEK"

ABD Başkanı Donald Trump ise "Netanyahu Gazze'deki bombardımanı sonlandırmaya hazır. Hamas iktidarda kalmayı seçerse Gazze'de tam bir imha gerçekleşecek" dedi.

