İsrail’den Gazze Şeridi’ne saldırı: 1’i çocuk 6 ölü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus şehrine düzenlediği saldırılarda 1’i çocuk en az 6 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

İsrail ordusu, bir kez daha Gazze Şeridi’ne saldırdı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Han Yunus şehrindeki iki güvenlik kontrol noktasını hedef alan saldırılarda 1’i çocuk en az 6 kişi hayatını kaybetti. En az 4 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. İsrail’den saldırılarla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Gazze’de yaşanan can kayıplarının sayısı 72 bini aşmıştı
Gazze’de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim’den bu yana yapılan İsrail saldırılarında en az 692 kişi hayatını kaybetmiş, bin 895 kişi yaralanmıştı. İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılar sonucu yaşanan toplam can kaybı sayısı ise en az 72 bin 268’e ulaşmıştı. Yaralı sayısı da 171 bin 995’i bulmuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

