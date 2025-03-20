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İsrail'den Lübnan'ın doğu ve güneyine hava saldırısı!

20.03.2025 22:16
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İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusuna ve güneyine bir dizi hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail'den Lübnan'ın doğu ve güneyine hava saldırısı!

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının güneyde yoğun uçuşlar yaptığı belirtildi.

Ülkenin doğusunda yer alan Beka bölgesinde Centa beldesinde bir yerin İsrail savaş uçaklarının bombardımanına maruz kaldığı aktarılan haberde, "İsrail savaş uçakları, güneydeki Nebatiye vilayetine bağlı Ciba, Zahleti ve Senya bölgelerini 4 füzeyle bombaladı." denildi.

Haberde, İsrail ordusunun doğudaki Baalbek kentinin batısına da bir hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

LÜBNAN VE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE İHLALLER

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan makamlarının verilerine göre, İsrail ordusunun ateşkesin sağlanmasının ardından düzenlediği saldırılarda en az 94 kişi hayatını kaybederken 288 kişi de yaralandı.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada varlığını sürdürüyor. (AA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail
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