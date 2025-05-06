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İsrail'den Yemen'deki Husilere saldırı!

İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Yemen'deki Sana Havalimanı'na saldırı düzenledi.

İsrail'den Yemen'deki Husilere saldırı!

Yemen'deki Husiler, başkentteki Sana Havalimanı'na İsrail'in hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Saldırının ardından can kaybı ve yaralı konusunda bilgi verilmedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, havalimanının kırmızı alan içine alındığı bir harita paylaştı. Adraee açıklamasında, "Sana Uluslararası Havalimanı bölgesinde bulunan herkes için acil uyarı" ifadesini kullanarak, alan ve çevresinin derhal boşaltılmasını istedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Yemen
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