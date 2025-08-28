HABER

İsrail'den, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı

İsrail ordusu, Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı düzenledi. Husilere bağlı El-Mesira televizyonu, Sana'ya 10'dan fazla hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

AA muhabiri, İsrail ordusunun Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin konuşması sırasında saldırı düzenlediğini aktarırken, başkentin birçok bölgesinde patlamalar meydana geldiği öğrenildi.

İsrail ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Sana'da Husilere ait bir askeri hedefin vurulduğunu bildirdi.

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Yemen'e hava saldırılarını ordu komuta merkezinden takip etti.

Yemen'deki İran destekli Husileri pek çok defa uyardıklarını ileri süren Katz, "İsrail'e elini kaldıran herkesin eli kesilecektir." tehdidinde bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN ise ordunun Sana'ya düzenlediği saldırıda "Husilerin önde gelen isimlerinin hedeflendiğini" aktardı.

İsrail ordu radyosu da Sana'ya hava saldırılarının Husilerin üst düzey askeri ve siyasi isimlerinin toplantı yapacağı yönündeki istihbarat sonrası gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ordu radyosu, Husilerin üst düzey askeri ve siyasi yetkililerinin toplantı sırasında hedef alındığını, söz konusu toplantıya Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin ise katılmadığını öne sürdü.

Yemen'deki saldırıya ilişkin henüz can kaybı veya yaralanma bilgisi ise paylaşılmadı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

