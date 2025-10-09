HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail'den yeni açıklama! "Savaşı yeniden başlatma niyetimiz yok"

Gazze'de barış planının kabul edilmesi sonrasında İsrail'den yeni bir açıklama geldi. İsrail savaşı yeniden başlatma niyetlerinin olmadığını aktardı. Öte yandan ABD Başkanı Trump'ın pazar günü İsrail'e gideceği açıklandı.

İsrail'den yeni açıklama! "Savaşı yeniden başlatma niyetimiz yok"
Recep Demircan

ABD Başkanı Trump'ın Gazze planının ilk aşamasını dün Hamas yaptığı açıklamayla kabul ettiğini duyurdu. İsrail hükümetinden yapılan açıklamada ise Gazze'de ateşkes anlaşmasının bugün 18.00 sıralarında yapılacak kabine toplantısının ardından yürürlüğe gireceği bildirildi.

"SAVAŞI YENİDEN BAŞLATMA NİYETİMİZ YOK"

Peş peşe açıklamalar gelirken İsrail yeni bir açıklama yaptı. İsrail savaşı yeniden başlatma niyetlerinin olmadığını ifade etti.

İsrail den yeni açıklama! "Savaşı yeniden başlatma niyetimiz yok" 1

TRUMP İSRAİL'E GİDİYOR

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde de Trump'ın pazar günü İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiği belirtildi.

İsrail den yeni açıklama! "Savaşı yeniden başlatma niyetimiz yok" 2

"TÜRKİYE GÖREV GÜCÜNDE YER ALACAK"

Barış anlaşmasının kabulü sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Gazze’deki anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye de yer alacak" demişti.

İsrail den yeni açıklama! "Savaşı yeniden başlatma niyetimiz yok" 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gemi yan yatınca can verdi! İstanbul'da korkunç olayGemi yan yatınca can verdi! İstanbul'da korkunç olay
Görüntüler sosyal medyaya yansımıştı! CHP'li meclis üyesi hakkında soruşturmaGörüntüler sosyal medyaya yansımıştı! CHP'li meclis üyesi hakkında soruşturma

Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.