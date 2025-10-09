İsrail'den yeni açıklama! "Savaşı yeniden başlatma niyetimiz yok"

ABD Başkanı Trump'ın Gazze planının ilk aşamasını dün Hamas yaptığı açıklamayla kabul ettiğini duyurdu. İsrail hükümetinden yapılan açıklamada ise Gazze'de ateşkes anlaşmasının bugün 18.00 sıralarında yapılacak kabine toplantısının ardından yürürlüğe gireceği bildirildi.

"SAVAŞI YENİDEN BAŞLATMA NİYETİMİZ YOK"

Peş peşe açıklamalar gelirken İsrail yeni bir açıklama yaptı. İsrail savaşı yeniden başlatma niyetlerinin olmadığını ifade etti.

TRUMP İSRAİL'E GİDİYOR

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde de Trump'ın pazar günü İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiği belirtildi.

"TÜRKİYE GÖREV GÜCÜNDE YER ALACAK"

Barış anlaşmasının kabulü sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Gazze’deki anlaşmanın sahadaki uygulamalarını takip edecek görev gücünde Türkiye de yer alacak" demişti.