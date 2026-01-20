HABER

ABD bu olayı konuşuyor! Ünlü ismin evinden işkence zindanı çıktı: Elektrik verme, darp ve tecavüz...

ABD'nin finans merkezi Wall Street'in tanınmış isimlerinden 70 yaşındaki yatırımcı Howard Rubin'in evinde kadınlara yönelik cinsel saldırı ve işkence düzenekleri tespit edildi. Mahkeme kayıtlarına göre, en az 10 mağdurun yer aldığı dosyada Rubin'e elektrik verme, ağır darp ve tecavüz suçlamaları da yönetildi.

Wall Street Journal'in haberine göre, savcılık, mağdur olduğunu iddia eden kadınların talebi üzerine açtığı davada, Rubin'in Manhattan'daki çatı katındaki dairesini inceledi.

ELEKTRİK VERME, DARP VE TECAVÜZ

Dava dosyasında, "zindan" olarak tabir edilen dairede, Rubin'in, kadınlara yıllarca, rızaları dışında şiddet, cinsel saldırı ve psikolojik baskı uyguladığı ve bunun için de işkence düzenekleri hazırladığı öne sürülüyor.

Mahkeme kayıtlarına göre, en az 10 mağdurun yer aldığı dosyada Rubin'e elektrik verme, ağır darp ve tecavüz suçlamaları da yönetildi.

Rubin suçlamaları kabul etmezken avukatları, kadınların rızaları olduğunu savunuyor.

ÖMÜR BOYU HAPİS

Eylül 2025’te cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla tutuklanan Rubin, şu anda Brooklyn’deki cezaevinde yargılanmayı bekliyor.

Öte yandan, suçlu bulunması halinde Rubin'in ömür boyu hapis cezası alabileceği kaydediliyor.

Ayrıca, hakkında daha önce açılan iki davada suçlu bulunan Rubin'in mağdur kadınlara 3,8 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedilmişti.

20 Ocak 2026
20 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA
