Bakan Kurum'dan Özel'e 'deprem bölgesi' tepkisi: "Tek bir tuğla koymadınız, bari gölge etmeyin"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün partisinin grup toplantısında konuştu ve deprem bölgesiyle ilgili bazı eleştirilerde bulundu. Özel'in açıklamalarına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yanıt verdi.

Kurum, Özel için CHP'li vekilleri ve belediye başkanlarını işaret ederek, "Sayın Özgür Özel; kendi milletvekillerine, belediye başkanlarına sorsa gerçekleri öğrenecek ama “anlamamaya”, yapılanları "görememeye" devam ediyor" dedi.

"TEK BİR TUĞLA KOYMADINIZ, BARİ GÖLGE ETMEYİN"

Kurum açıklamalarının devamında ise şunları söyledi:



"455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız. Bari gölge etmeyin.

"MİLLETİMİZİN AKLINI KARIŞTIRMAKTAN ARTIK VAZGEÇİN"

Milletimizin aklını karıştırmaktan artık vazgeçin. Milletimiz bizi Van'dan, İzmir'den, Elazığ'dan, Bozkurt’tan, Antalya'dan bilir. Her afetten sonra devlet olarak yaptıklarımızı, omuzladığımız yükü, gösterdiğimiz kolaylıkları bilir. Biz vatandaşımızı hiç yalnız bırakmadık. Kısa sürede ayağa kaldırdığımız 11 ilimizde de bu böyle olacak"