İsrail'den yeni saldırı! Hizbullah'tan açıklama

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail saldırıları sonucu "komutanlarından Hasan Ali Budary" ve oğlu Ali Hasan Budayr'ın yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Beyrut'un güneyine düzenledikleri hava saldırısıyla bir Hizbullah unsurunun hedef alındığını duyurmuştu.

4 KİŞİ ÖLDÜ, 6 YARALANDI

Lübnan Sağlık Bakanlığı da İsrail savaş uçaklarının başkent Beyrut'un güneyinde bir binayı bombalaması sonucu biri kadın 4 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Lübnan'ın güneyinden 28 Mart'ta da ülkenin kuzeyine roketler atıldığını duyuran İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini ve başkent Beyrut'u bir dizi hava saldırısıyla hedef almıştı.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır