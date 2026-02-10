HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İsrail, Gazze’de bin 620 kez ateşkesi ihlal etti

Gazze Hükümeti Medya Ofisi, İsrail’in geçtiğimiz sene ekim ayında varılan ateşkesi bugüne kadar bin 620 kez ihlal ettiğini açıkladı.

İsrail, Gazze’de bin 620 kez ateşkesi ihlal etti

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına devam ediyor. Gazze Hükümeti Medya Ofisi, İsrail’in 10 Ekim 2025'te varılan ateşkesi bugüne kadar bin 620 kez ihlal ettiğini açıkladı.

İsrail, Gazze’de bin 620 kez ateşkesi ihlal etti 1

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN KATLEDİYOR

Ofis, söz konusu saldırılarda en az 573 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 553 kişinin de yaralandığını aktardı. Ofis, hayatını kaybedenlerin 292'sinin çocuk, kadın ve yaşlılardan oluştuğunu ifade etti.

Ofis, İsrail’in ateşkes anlaşması kapsamında Gazze’ye girişi öngörülen 72 bin yardım tırından sadece 31 bin 178’inin girişine izin verildiğini belirtti.

10 Şubat 2026
10 Şubat 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AB, Rusya'dan talep edecekleri tavizleri içeren liste hazırladıAB, Rusya'dan talep edecekleri tavizleri içeren liste hazırladı
Cardora duyuruldu!Cardora duyuruldu!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İsrail Gazze saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

İstanbul'da AK Parti'nin oy oranı açıklandı!

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

Cesetleri bagajda taşıdı! Annesini, küçük kızını ve eşini öldürdü

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Natura Dünyası Gençlerbirliği Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Taner Çağlı itirafçı oldu! 'Şişe çevirmece' detayını ilk kez anlattı

Taner Çağlı itirafçı oldu! 'Şişe çevirmece' detayını ilk kez anlattı

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

Bu siteler dolandırıcı çıktı! Kartınızı hemen kapatın

Bu siteler dolandırıcı çıktı! Kartınızı hemen kapatın

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.