İsrail, Gazze’de bin 620 kez ateşkesi ihlal etti

İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına devam ediyor. Gazze Hükümeti Medya Ofisi, İsrail’in 10 Ekim 2025'te varılan ateşkesi bugüne kadar bin 620 kez ihlal ettiğini açıkladı.

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN KATLEDİYOR

Ofis, söz konusu saldırılarda en az 573 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 553 kişinin de yaralandığını aktardı. Ofis, hayatını kaybedenlerin 292'sinin çocuk, kadın ve yaşlılardan oluştuğunu ifade etti.

Ofis, İsrail’in ateşkes anlaşması kapsamında Gazze’ye girişi öngörülen 72 bin yardım tırından sadece 31 bin 178’inin girişine izin verildiğini belirtti.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır