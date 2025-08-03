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İsrail, Gazze'de Kızılay karargahını bombaladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Filistin Kızılay'ına ait karargahı hedef aldı.

İsrail, Gazze'de Kızılay karargahını bombaladı

İlk belirlemelere göre 1 Kızılay çalışanının hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı saldırıda doğrudan çalışanların bulunduğu alan hedef alındı. Patlamanın ardından binada yangın çıktı.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten bu yana şiddetli saldırılar düzenleyerek insani felakete sebep olduğu Gazze'de onlarca hastane ve sağlık kuruluşunu bombaladı, baskın düzenledi veya yıktı.

Saldırılarda onlarca sağlık çalışanı hayatını kaybederken, birçok hastane ve sağlık tesisi tamamen hizmet dışı kaldı.

Gazze'deki Filistinliler, İsrail'in "hayatı yaşanmaz hale getirmenin bir parçası olarak" sağlık sistemini hedef aldığını belirtiyor.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Kızılay Gazze
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