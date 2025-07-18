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İsrail, Gazze’de vurduğu Katolik Kilisesi için özür diledi! 3 kişi hayatını kaybetmişti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze Şeridi’ndeki Kutsal Aile Katolik Kilisesi’nin vurulduğu hava saldırısının hata olduğunu açıkladı. İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından da bir özür mesajı paylaşıldı.

İsrail, Gazze’de vurduğu Katolik Kilisesi için özür diledi! 3 kişi hayatını kaybetmişti

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail’in Gazze Şeridi’nde vurduğu Kutsal Aile Katolik Kilisesi’ne ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun görüşme sırasında saldırının bir hata olduğunu kabul ettiğini ve bir açıklama yayımlanacağını aktardı. Leavitt, ayrıca basın mensuplarının Tump’ın söz konusu saldırıya ilişkin tepkisine dair sorusuna, "Başkan hiç memnun değildi" cevabını verdi.
Leavitt’in açıklamasından kısa bir süre sonra İsrail Başbakanlığı Ofisi tarafından da olaya ilişkin açıklama yapıldı. Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "İsrail, saldırı sırasında hedefi şaşıran bir mühimmatın Gazze’deki Kutsal Aile Kilisesi’ne isabet etmesinden derin üzüntü duymaktadır ve kazanın bir hata olduğunu dile getirmektedir. Sivilleri ve ibadethaneleri korumakta kararlı olan İsrail, olaya ilişkin incelemelerini sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.

İsrail, Gazze’de vurduğu Katolik Kilisesi için özür diledi! 3 kişi hayatını kaybetmişti 1

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo’ya saldırı sonrasındaki teselli ifadeleri için teşekkür edilen açıklamanın İsrail Başbakanı Netanyahu’nun adına paylaşılmaması ise dikkat çekti.

İSRAİL ORDUSU: "KAZA TANK MERMİSİ ŞARAPNELİNDEN KAYNAKLANDI"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada da, "İlk incelemelere göre Kutsal Aile Kilisesi’nde kaydedilen hasar ve can kayıpları, Gazze Şeridi’ndeki tanklarımızdan biri tarafından ateşlenen merminin şarapnellerinin kiliseyi vurmasıyla kaynaklanmıştır. Olaya ilişkin incelemeler sürdürülüyor. IDF, kasıtsız olarak verilen hasardan dolayı üzüntü duyuyor" ifadeleri kullanıldı.

İsrail, Gazze’de vurduğu Katolik Kilisesi için özür diledi! 3 kişi hayatını kaybetmişti 2

NETANYAHU’DAN AÇIKLAMA GELMEMİŞTİ

Kilisenin vurulmasının ardından İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ibadethaneye verilen hasar nedeniyle özür dilenerek, "İsrail Gazze Şeridi’ndeki Kutsal Aile Kilisesi’ne verilen hasar ve neden olunan sivil can kaybı için derin üzüntüsünü dile getiriyor. Durumun incelenmesi için gerekli soruşturmalar sürdürülüyor" ifadeleri kullanılmıştı. Netanyahu ise saldırıya dair açıklama yapmamıştı.

İsrail, Gazze’de vurduğu Katolik Kilisesi için özür diledi! 3 kişi hayatını kaybetmişti 3

EN AZ 3 KİŞİ ÖLMÜŞ, 10 KİŞİ YARALANMIŞTI

Kudüs Latin Patrikhanesi tarafından erken saatlerde yapılan açıklamada, İsrail’in Kutsal Aile Katolik Kilisesi’ne yönelik saldırısında en az 3 kişinin öldüğü ve eski ruhani lider Papa Francis’i Gazze Şeridi’ndeki gelişmelerden haberdar eden Arjantinli Papaz Gabriele Romanelli’nin de dahil olduğu 10 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail kilise netanyahu
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