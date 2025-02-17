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İsrail Hamas'ın askeri yetkilisini öldürdü

17.02.2025 14:58
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İsrail ile Hamas arasındaki gerilim devam ediyor. Son gelen bilgilere göre Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentindeki bir aracı hedef alan İsrail güçleri bir Hamaslıyı öldürdü. Öldürülen hamaslının yetkili bir kişi olduğu ve insansız hava aracıyla (İHA) öldürüldüğü öğrenildi.

İsrail Hamas'ın askeri yetkilisini öldürdü

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Sayda kentinin kuzeyinde bir aracı hedef aldığı aktarıldı. Sayda Belediye Stadyumu yakınında meydana gelen saldırının ardından olay yerine ambulans ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi. Basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerde hedef alınan aracın tamamen yandığı görüldü.

ÖLDÜĞÜ DOĞRULANDI

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberinde, saldırının suikast girişimi olduğuna işaret edilerek, "bir Hamas yetkilisinin" hedef alındığı ifade edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da saldırıda bir kişinin öldüğü doğrulandı.

HAMAS'IN ASKERİ SORUMLUSUYDU

Hamas'tan isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araçta Hamas'ın Lübnan'daki askeri mensuplarından birinin bulunduğunu söyledi.

Lübnan basınına yansıyan haberlerde ise hayatını kaybeden kişinin Hamas'ın askeri sorumlularından Muhammed Şahin olduğu belirtildi.

Şahin'in, İsrail'in 2 Ocak 2024'te Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'ye yakın olduğu ifade edildi.

İsrail basınına göre de yolsuzluk davaları sebebiyle hakim karşısına çıkan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun saldırının düzenlendiği sırada "acil güvenlik görüşmesi" sebebiyle mahkeme salonundan yaklaşık 20 dakika ayrılması dikkati çekti.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Hamas
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