İsrail ile Lübnan 34 yıl sonra masada! Donald Trump duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkenin 34 yıl aradan sonra üst düzey görüşme gerçekleştireceğini açıklayarak bölgedeki diplomasi trafiğinde yeni bir sayfa açıldığını duyurdu.

Orta Doğu'da Şubat ayının sonunda başlayan ve 40 gün süren savaşta geçici ateşkes kararı sonrasında taraflar arasındaki diyalog devam ederken ABD Başkanı Donald Trump çok önemli bir gelişmeyi daha açıkladı. Trump, İsrail ile Lübnan arasında üst düzey görüşmelerin gerçekleşeceğini duyurdu. Açıklamada tarafların bugün bir araya geleceği kaydedildi.

ABD Başkanı, "İsrail ve Lübnan görüşmeleri yarın gerçekleşecek. İsrail ve Lübnan arasında biraz nefes alma alanı yaratmaya çalışıyorum" ifadesini kullandı.

Trump açıklamasının devamında ise, "İki liderin konuşmasının üzerinden çok uzun zaman geçti, 34 yıl geçti. Yarın bu görüşme gerçekleşecek" dedi.