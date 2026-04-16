İsrail ile Lübnan 34 yıl sonra masada! Donald Trump duyurdu

Orta Doğu’daki savaş sonrası dengeler değişirken, İsrail ile Lübnan arasında yıllar sonra kritik bir temas kuruluyor. ABD Başkanı Donald Trump açıkladı.

İsrail ile Lübnan 34 yıl sonra masada! Donald Trump duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkenin 34 yıl aradan sonra üst düzey görüşme gerçekleştireceğini açıklayarak bölgedeki diplomasi trafiğinde yeni bir sayfa açıldığını duyurdu.

Orta Doğu'da Şubat ayının sonunda başlayan ve 40 gün süren savaşta geçici ateşkes kararı sonrasında taraflar arasındaki diyalog devam ederken ABD Başkanı Donald Trump çok önemli bir gelişmeyi daha açıkladı. Trump, İsrail ile Lübnan arasında üst düzey görüşmelerin gerçekleşeceğini duyurdu. Açıklamada tarafların bugün bir araya geleceği kaydedildi.

ABD Başkanı, "İsrail ve Lübnan görüşmeleri yarın gerçekleşecek. İsrail ve Lübnan arasında biraz nefes alma alanı yaratmaya çalışıyorum" ifadesini kullandı.

Trump açıklamasının devamında ise, "İki liderin konuşmasının üzerinden çok uzun zaman geçti, 34 yıl geçti. Yarın bu görüşme gerçekleşecek" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zonguldak'ta okuluna saldırı yapacağı yönünde mesaj atan öğrenci gözaltına alındıZonguldak'ta okuluna saldırı yapacağı yönünde mesaj atan öğrenci gözaltına alındı
Doğum izni uzuyor mu? 3 madde daha kabul edildiDoğum izni uzuyor mu? 3 madde daha kabul edildi

En Çok Okunan Haberler
Okul saldırısında çarpıcı detay! Arkadaşlarına "Sizi öldüreceğim' demiş

Okul saldırısında çarpıcı detay! Arkadaşlarına "Sizi öldüreceğim' demiş

İnfial yaratan paylaşımlar! Emniyet güçleri harekete geçti

İnfial yaratan paylaşımlar! Emniyet güçleri harekete geçti

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yine orta sahadan attı! Bu sefer 35. saniyede...

Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yine orta sahadan attı! Bu sefer 35. saniyede...

Test sonuçları pozitif çıkan ünlüler belli oldu! İşte o isimler...

Test sonuçları pozitif çıkan ünlüler belli oldu! İşte o isimler...

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

Ödül 2 milyon 400 bin liraydı: 63 kilo ile başladı, 70 kiloyla bitirdi

İslam Memiş'ten 'altın' açıklaması! "Yıl sonuna kadar..."

İslam Memiş'ten 'altın' açıklaması! "Yıl sonuna kadar..."

