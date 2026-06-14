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İsrail'in, ABD-İran anlaşması olsa bile Lübnan'daki emniyet şeridinden çekilmeyeceği iddia edildi

İsrail ordusunun, ABD ile İran arasında anlaşma olsa bile Lübnan'ın güneyinde kurduğu emniyet şeridinden çekilmeyeceği ileri sürüldü. İsrail geçen nisan ayında, Litani Nehri'nin güneyinde Gazze'dekine benzer bir Sarı Hat oluşturduğunu açıklamıştı.

İsrail'in, ABD-İran anlaşması olsa bile Lübnan'daki emniyet şeridinden çekilmeyeceği iddia edildi

İsrail devlet televizyonunun ismini açıklamadığı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, ABD ile İran arasında şekillenmeye başlayan anlaşma süreci kapsamında ordunun, Lübnan'ın güneyine yönelik kara harekatının durdurulması olasılığına hazırlandığı bildirildi.

İsrail in, ABD-İran anlaşması olsa bile Lübnan daki emniyet şeridinden çekilmeyeceği iddia edildi 1

İSRAİL LÜBNAN'DA OLUŞTURDUĞU ŞERİTTEN GERİ ÇEKİLMEYECEK

Ordunun ayrıca Lübnan içlerine yönelik saldırıları azaltmaya hazırlandığı, ancak askeri "operasyonların" güneye yoğunlaşarak devam edeceği iddia edildi.

İsrail in, ABD-İran anlaşması olsa bile Lübnan daki emniyet şeridinden çekilmeyeceği iddia edildi 2

İsrail ordusunun, anlaşma kapsamında yer alsa bile Lübnan'ın güneyindeki emniyet şeridinden çekilmeyeceği kaydedildi.

İsrail in, ABD-İran anlaşması olsa bile Lübnan daki emniyet şeridinden çekilmeyeceği iddia edildi 3

GAZZE BENZERİ HAT OLUŞTURMUŞTU

İsrail geçen nisan ayında, Litani Nehri'nin güneyinde Gazze'dekine benzer bir Sarı Hat oluşturduğunu açıklamıştı.

Sınıra kadar uzanan bu hayali hatla İsrail, Lübnan'da yerinden edilenlerin geri dönüşünü ve her türlü silahlı faaliyeti engellemeye çalıştığını ifade ediyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan
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