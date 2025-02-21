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  4. İsrail’in Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlama meydana geldi

İsrail’in Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlama meydana geldi

21.02.2025 00:01
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İsrail’de Tel Aviv’in güneyindeki Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlama meydana geldi. Yapılan incelemede 5 otobüse zaman ayarlı patlayıcı düzenek yerleştirildiği ortaya çıktı. Patlamalarda şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.

İsrail’in Bat-Yam kentinde 3 otobüste art arda patlama meydana geldi

İsrail'in Bat Yam kentinde park halindeki yolcu otobüslerinde meydana gelen patlamaların ardından soruşturma devam ederken, 5 otobüse zaman ayarlı patlayıcı düzenek yerleştirildiği ortaya çıktı.

2 OTOBÜSTEKİ PATLAYICILAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Güvenlik kaynakları, ilk 2 otobüste birkaç dakika ara ile patlama yaşandığını, yaklaşık 15 dakika sonra ise 3'üncü bir otobüste patlama meydana geldiğini belirterek, 2 otobüsteki patlayıcı düzeneğin ise etkisiz hale getirildiğini belirtti. Kaynaklar, olayın "stratejik bir terör saldırısı" olduğunu aktardı.

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, patlamaların ardından Toplu Taşıma İdaresi Başkanı'na "tüm otobüslerin, trenlerin ve hafif raylı trenlerin durdurulup kontrol edilmesi ve Shin Bet ve polisin talimatları doğrultusunda hareket edilmesi" talimatını verdi. (İHA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail
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