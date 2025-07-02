HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 60 bine dayandı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saat içinde 142 artarak 57 bin 12'ye çıktı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 60 bine dayandı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in süren saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara dair son bilgiler aktarıldı.

Son 24 saat içinde Gazze'deki hastanelere 142 ölü ve 487 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail in Gazze ye saldırılarında can kaybı 60 bine dayandı 1

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILARDA 6 BİN 454 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 6 bin 454 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 22 bin 551 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 57 bin 12'ye, yaralıların sayısının da 134 bin 592'ye yükseldiği bildirildi.

İsrail in Gazze ye saldırılarında can kaybı 60 bine dayandı 2

GAZZE ŞERİDİ ENKAZ ALTINDA

Açıklamada, İsrail saldırılarında kaybolanların durumunu takip eden komisyonun 223 kişinin daha hayatını kaybettiğini doğruladığı, bu kişilerin de sayı ve bilgilerinin eklendiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 640'a, yaralıların sayısı da 4 bin 488'e çıktı.

(AA)

02 Temmuz 2025
02 Temmuz 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da inşaat halindeki binada yangın çıktıElazığ’da inşaat halindeki binada yangın çıktı
Husumetlilerin kavgasında bir kişi hayatını kaybettiHusumetlilerin kavgasında bir kişi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Gazze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'a Victor Osimhen'den haber geldi! Aylardır bekliyorlardı, yine rötar yaptı...

Galatasaray'a Victor Osimhen'den haber geldi! Aylardır bekliyorlardı, yine rötar yaptı...

Avrupa kavruluyor! Plajlarda hayatlarını kaybettiler

Avrupa kavruluyor! Plajlarda hayatlarını kaybettiler

"960 yıldır enerji biriktiriyor" diyerek açıkladı: "Tehlike İstanbul'dan daha yüksek"

"960 yıldır enerji biriktiriyor" diyerek açıkladı: "Tehlike İstanbul'dan daha yüksek"

Bilim dünyası bu haberi konuşuyor! Nedeni henüz bilinmiyor

Bilim dünyası bu haberi konuşuyor! Nedeni henüz bilinmiyor

Cevdet Yılmaz '4 milyon kişiyi kapsayacak hale gelecek' hale gelecek diyerek açıkladı

Cevdet Yılmaz '4 milyon kişiyi kapsayacak hale gelecek' hale gelecek diyerek açıkladı

Bayburt-Erzurum sınırında içerisinde 2 kişinin bulunduğu uçak kaza kırıma uğradı

Bayburt-Erzurum sınırında içerisinde 2 kişinin bulunduğu uçak kaza kırıma uğradı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.