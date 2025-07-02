İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 60 bine dayandı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in süren saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara dair son bilgiler aktarıldı.

Son 24 saat içinde Gazze'deki hastanelere 142 ölü ve 487 yaralının getirildiği belirtildi.

ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRILARDA 6 BİN 454 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 6 bin 454 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 22 bin 551 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 57 bin 12'ye, yaralıların sayısının da 134 bin 592'ye yükseldiği bildirildi.

GAZZE ŞERİDİ ENKAZ ALTINDA

Açıklamada, İsrail saldırılarında kaybolanların durumunu takip eden komisyonun 223 kişinin daha hayatını kaybettiğini doğruladığı, bu kişilerin de sayı ve bilgilerinin eklendiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 640'a, yaralıların sayısı da 4 bin 488'e çıktı.

(AA)

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